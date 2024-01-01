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Проект благоустройства Солнечного проезда в Тюмени победил по итогам народного голосования

Общество, 12:03 31 января 2024

Сергей елесин, ИА "Тюменская линия"

Территория по проезду Солнечный от пр. Заречный до ул. Эрвье набрала наибольшее количество голосов – 1 тыс. 994 - по итогам голосования на портале "Я решаю" с 25 по 29 января. Вниманию тюменцев было предложено 12 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Всего 12 тыс. 333 человека выразили мнение и сформировали рейтинг.

"С 2019 года мы ежегодно собираем предложения тюменцев и организуем через портал "Я решаю!" голосование, которое позволяет сформировать рейтинг востребованных территорий. Затем дизайн-проекты территорий-победителей обсуждаются на федеральной платформе. Лучший проект, за который проголосовали жители, реализуется в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"", - уточнил Кухарук.

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В категории "зеленые уголки" тюменцы выбрали четыре озелененные зоны общественных пространств по адресам:в районе ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1, 10 (3317 голосов), по ул. Мельничной (1198 голосов), по ул. Карла Маркса, 110а (1117 голосов), по пр. Геологоразведчиков (от ул. Тульской до дома № 42) (489 голосов).

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"Все эти территории на слуху! Сборы предложений и обсуждения проходили при активном заинтересованном участии общественников, ТОСов, депутатов.В ближайшее время мы проведем стратегические сессии и при формировании дизайн-проектов обсудим наиболее интересные предложения тюменцев. Также я предлагаю подумать и над названиями будущих зеленых уголков", - подытожил глава города.

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# благоустройство дворов , национальный проект Жилье и городская среда

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