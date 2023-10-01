Более 30 яблонь и елей высадили на Февральском проезде в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

30 ягодных яблонь и яблонь Роялти и две ели высадили во дворе у дома № 2 по Февральскому проезду в Тюмени 11 октября. На благоустроенной территории решили посадить цветущие деревья и хвойные, чтобы зелено было даже зимой. Отметим, что на посадку деревьев вышли жильцы первого и подъездов, сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь есть все, что нужно для комфортной городской жизни: дороги, игровая и спортивная площадки, организованная парковка, тротуар, на днях подключат освещение, скоро установят парковые качели. Их можно видеть в благоустроенных скверах, во дворах разных районов города, потому что они по-прежнему популярны у тюменцев.

"Всего в 2023 году в рамках плана озеленения Тюмени запланировано высадить 7 тысяч 713 зеленых насаждений, из них более 4 тысяч кустарников и 3 тысячи 700 деревьев. Работу планируем завершить до конца октября. Сегодня на новом месте уже приживаются более двух тысяч деревьев и четыре тыячи кустарников", - сказала ландшафтный архитектор МКУ "ЛесПаркХоз" Светлана Лотова.

В Тюмени озеленяют территории городских школ, детских садов, скверов, дворов и вдоль дорог.