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Пять общественных пространств и 59 дворов преобразятся в Тюмени в 2024 году

Общество, 17:43 31 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пять общественных территорий и 59 дворов планируют благоустроить в областном центре в 2024 году. Об этом заместитель главы Тюмени Петр Вагин рассказал в ходе заседания общественного совета проекта "Городская среда".

Он сообщил также, что в 2023 году в рамках реализации программы в Тюменской области благоустроено 79 объектов, из них 52 двора и 27 общественных пространств.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев пояснил, что в регионе все работы по благоустройству практически закончены.

Он отметил, что в других регионах не встречается тюменская практика, когда перед работами проводится ремонт инженерных коммуникаций, такой метод внедряется в Тобольске.

Руководитель управы Ленинского округа Александр Ильин добавил, что сейчас жители сами инициируют участие в отборе своего двора и не ждут, когда это сделает УК.

Благоустройство осуществляется не только за счет бюджетных средств, но и за счет внебюджетных источников, примером является "Сказочный бульвар", напомнил председатель общественного совета Дмитрий Осипов.

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# благоустройство дворов

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