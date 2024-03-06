Светлана Иванова отметила поощрениями Тюменской городской думы работников ЖКХ

| Фото: Тюменской городской Думы | Фото: Тюменской городской Думы

Работников жилищно-коммунального хозяйства областного центра поздравила в преддверии профессионального праздника председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Отраслевое итоговое мероприятие "Комфортное ЖКХ 2024" состоялось в здании администрации Тюмени 6 марта.

Открывая встречу, глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что сотрудники ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний и всех организаций ЖКХ – это люди, создающие все то, что мы называем сегодня комфортной городской средой.

Он напомнил также, что в том числе благодаря их труду Тюмень добивается тех высоких показателей, которые отмечаются на региональном и федеральном уровнях. Так, естественный прирост населения за последние пять лет составил 14 тыс. 912 человек.

Управляющие компании города занимают первые места на конкурсах федерального уровня, в Тюмени создаются и уже действуют семь соседских центров, пять УК стали победителями конкурса "Лучшая УК в сфере безопасности".

"Труд работников ЖКХ необходим жителям города ежечасно, – считает Светлана Иванова. – А стабильное снижение числа инцидентов на объектах, в том числе электроснабжения, говорит о том, что развитие города движется в правильном направлении".

Светлана Иванова в преддверии праздника вручила за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Почетную грамоту Тюменской городской думы директору УК "Уютсервисбыт" Расиму Гусейнову.

Благодарностью Тюменской городской думы отмечены ведущий инженер-сметчик Службы заказчика Ольга Давыдова и ведущий юрисконсульт Алена Чарулина.

"Коммунальные работники находятся на службе в режиме 24 на 7, это нелёгкий труд. И сегодня тот день, когда особенно важно сказать им слова благодарности. Надеюсь, что достигнутые показатели будут сохраняться и дальше, а депутатский корпус будет контролировать вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства на профильных комиссиях и заседаниях городской думы", – добавила Светлана Иванова.

Напомним, день работников сферы жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России ежегодно в третье воскресенье марта.

Николай Ступников