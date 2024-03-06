Валерий Фальков: важно построить кампусы, которые будут востребованы в 2030 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Важно построить кампусы, которые будут востребованы в 2030 году. Об этом сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Он рассказал молодым людям, почему путь в науку — это гарантированный успех. После лекции ребята смогли пообщаться с главой Минобрнауки, задать свои вопросы.

"Я являюсь выпускником Тюменского государственного университета. Когда я учился, выпускался, моим ректором был Валерий Николаевич Фальков, который является примером как для меня, так и для многих студентов", – сказал участник делегации Тюменской области на ВМФ – 2024 Тимур Нигматуллин.

Участник делегации Тюменской области на ВМФ – 2024 Кристина Копотилова еще раз убедилась в том, что молодежь – ценный ресурс для России, развития науки. "Валерий Николаевич много говорил о ведущих трендах в науке. Он сказал о том, что метапредметные компетенции очень важны сейчас. Показал научные лаборатории,в которых может развиваться молодежь, поговорили о грантовой поддержке. Для молодежи сейчас есть всё ресурсы, чтобы жить, учиться и развиваться в России", – поделилась она.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В эти дни на площадке ВФМ – 2024 проходит стратегическая сессия по организации международной деятельности кампусов, в работе которой активное участие принимает команда Тюменской области.

Также на Всемирном фестивале молодежи работает стенд, который рассказывает участникам о проекте кампуса, а также об образовательной и научной среде региона. Тюменская экспозиция привлекает внимание молодых людей из-за рубежа.

Межуниверситетский кампус в Тюмени создают в рамках нацпроекта "Наука и университеты".