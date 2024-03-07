Около 17 тыс. пачек немаркированного табака изъяли у тюменца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 17 тыс. пачек табачной продукции без акцизных марок различных наименований на общую сумму более 1 млн рублей изъяли полицейские у 55-летнего жителя Тюменского района, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области при поддержке росгвардейцев во время получения очередной партии товара задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции, предназначенной для последующей реализации.

Мужчина признался в содеянном. Он приобретал и хранил коробки с нелегальной табачной продукцией, которая подлежит обязательной маркировке федеральными специальными знаками акцизного сбора. В последующем обвиняемый продавал табак в розницу и оптом.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Видео: УМВД России по Тюменской области