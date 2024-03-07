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В Тюмени дадут старт новому сезону фестиваля лиги КВН "Запсиб"

Общество, 19:54 07 марта 2024

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Фестиваль лиги КВН "Запсиб", который ознаменует старт нового сезона 2024 года, пройдет в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 8 марта. Стартует мероприятие в 19 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

На сцене выступят 20 команд КВН из Тюмени, Екатеринбурга, Новокузнецка, Новосибирска, Когалыма, Нефтекамска, Самары и других городов России. Среди них, как опытные и уже полюбившиеся зрителю участники, так и команды-новички.

Ребята сыграют один конкурс "Приветствие", где представят четырехминутные подготовленные визитки. Задача команд — попасть в сезон лиги КВН "Запсиб", чтобы побороться за чемпионство.

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# Дворец Пионер , КВН

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