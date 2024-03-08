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В Тюменской области пройдет проверка по факту ДТП с участием дорожной техники

Общество, 20:38 07 марта 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Проверку по факту ДТП с участием дорожной техники взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

7 марта на 128 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошла авария с участием автофургона Isuzu и автомобиля дорожной службы "Газель". В результате 67-летний водитель ГАЗель погиб, водитель Isuzu с травмами доставлен в учреждение здравоохранения.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

Кроме того, прокурору Ярковского района поручено разобраться в причинах происшествия, в том числе в части обеспечения безопасности при проведении дорожных работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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# проверка , прокуратура Тюменской области

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