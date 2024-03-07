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Водитель дорожной службы погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 18:51 07 марта 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

67-летний водитель дорожной службы погиб в ДТП на 128-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области.

Автомобиль Isuzu въехал в "Газель" дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги за рабочими, которые чистили ограждение. Предварительно, водитель Isuzu отвлекся от движения, доставая телефон.

Водитель "Газели" погиб. 44-летний водитель Isuzu ранен. В настоящее время движение полностью восстановлено, сообщает ГИБДД Тюменской области.

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