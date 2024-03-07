Водитель дорожной службы погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Происшествия, 18:51 07 марта 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
67-летний водитель дорожной службы погиб в ДТП на 128-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области.
Автомобиль Isuzu въехал в "Газель" дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги за рабочими, которые чистили ограждение. Предварительно, водитель Isuzu отвлекся от движения, доставая телефон.
Водитель "Газели" погиб. 44-летний водитель Isuzu ранен. В настоящее время движение полностью восстановлено, сообщает ГИБДД Тюменской области.