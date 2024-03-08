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МФК "Тюмень" примет "ЛКС" в рамках Суперлиги 

Спорт, 08:31 08 марта 2024

Фото: www.mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" 9 и 10 марта сыграет с "ЛКС" из Липецка в рамках чемпионата PARI-Суперлиги по мини-футболу. Матчи состоятся в СК "Центральный" в 14 часов.

По результатам 16 туров МФК "Тюмень" на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги. Клуб заработал 49 очков. Из 32 матчей 16 были победными, в том числе 13 — в основное время.

У "ЛКС" сейчас 11 побед и 30 очков. Команда на 10 месте в таблице, сообщает "Вслух.ру".

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