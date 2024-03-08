Тюменцы отправили в зону СВО УАЗ "Фермер" и два автомобиля скорой помощи
Общество, 11:26 08 марта 2024
Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия". | Фото:
Три автомобиля отправили в зону СВО жители Тюменской области в рамках акции "100 миллионов для Победы".
УАЗ "Фермер" доставят бойцам в 40-ой гвардейский инженерно-саперный полк для выполнения задач под Авдеевкой, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Два дооборудованных автомобиля скорой помощи помогут в спасении жизней и здоровья военнослужащих на Донецком направлении.
Присоединиться к акции "100 миллионов для Победы" может каждый. Подробности — здесь.