Тюменская молодежь отпразднует масленичную неделю в интерактивном формате

Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Серия генераций, а также обучающих и творческих мастер-классов, приуроченных к празднованию Масленицы, пройдет на площадке мультицентра "Моя территория" с 11 по 14 марта.

На протяжении недели молодые люди смогут поучаствовать в интерактивной игре. Тюменцы попробуют на ощупь догадаться, какой предмет спрятан в каждом из пяти кубов. Все вещи символизируют ценности мультицентра — подробнее о них можно будет прочесть, перейдя по QR-коду на кубе. Также гости смогут оставить пожелание команде мультицентра на самоваре, сообщает Moi-portal.ru.

11 марта в 18 часов 30 минут пройдет генерация идей для информационного продвижения регионального проекта "Семейный конструктор" с общественным деятелем Максимом Шереметьевым. В завершение вечера, участники на мастер-классе под руководством художника Эмиля Сайфуллина распишут платочки русским орнаментом.

12 марта в 18 часов тюменцы посетят генерацию на тему "Трендово о безопасности во время пожаров: идеи контента на непростые темы" и предложат свои варианты медиапродвижения проекта опорного центра по борьбе с лесными пожарами. Придумывать идеи участники будут вместе с руководителем Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максимом Бойко. В финале события пройдет мастер-класс по бисероплетению.

13 марта в 17 часов художница Rose Aspho проведет мастер-класс по созданию тематической поп-арт открытки. После этого состоится лайт-спич от клип-мейкера бренда "Моя территория" Алисы Сергеевой об одном из самых трендовых форматов видео — ВК-клипах. Участники узнают, почему этот формат сейчас актуален, где искать вдохновение, а также о трендах и секретах создания сценария и раскадровки.

14 марта в 18 часов 30 минут в завершение масленичной недели состоится "Разгуляй" — лидеры тюменских сообществ в формате презентации расскажут о себе и своих проектах. Любой желающий также может подготовить небольшую интересную историю о своей деятельности и выступить на сцене.

"В этом году мультицентру "Моя территория" в Тюмени исполняется 13 лет. День рождения совпадает с празднованием Масленицы, и мы с командой мультицентра предлагаем молодежи Тюмени отметить вместе с нами — совместить приятное с полезным. Жители города смогут внести свой вклад в развитие проектов лидеров сообществ и научиться генерировать интересные идеи. Участники поближе познакомятся с деятельностью мультицентра и авторами молодежных проектов, а также получат новые знания и создадут тематические сувениры на мастер-классах", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.