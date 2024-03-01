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Тюменский гастроэнетролог объяснила причины апатии весной

Общество, 11:39 10 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Причины апатии усталости весной объяснила гастроэнтеролог, диетолог Марина Сторожок из Тюмени. По ее словам, организм не перестроился к нагрузкам увеличивающегося светового дня. Мешает чувствовать себя бодрым и авитаминоз.

"Поддержите организм весной с помощью витаминизированных напитков. Наверняка в холодильнике найдутся замороженные ягоды. Делайте брусничные, смородиновые, клюквенные морсы. Приготовить напитки несложно: разотрите ягоды с медом, сахарозаменителем или сахаром и две столовые ложки такой смеси залейте полулитром теплой воды", – рассказала врач.

Для бодрости с утра она советует делать гимнастику. Нагрузка не должна утомить и не добавить стресса. Из рациона гастроэнтеролог рекомендует исключить из рациона "неживую" еду. То есть – отказаться от бутербродов, фастфуда и колбасных изделий. Также стоит ограничить себя в конфетах, сахаре, варенье и кондитерских изделиях. И наоборот – нужно есть больше овощей, зелени и фруктов, пишет "Тюменская область сегодня".

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# здоровый образ жизни

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