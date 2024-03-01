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Команда из Тюменской области победила в общероссийском проекте "Мини-футбол-в школу"

Спорт, 19:13 10 марта 2024

Федерация футбола Тюменской области | Фото: Федерация футбола Тюменской области

Команда учеников школы № 9 Тобольска победила в общероссийском проекте "Мини-футбол-в школу". Юноши завоевали золотые медали соревнований в возрастной группе 2012-2013 годов рождения. Состязание прошло в Нижнем Новгороде, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В полуфинале дружина, представлявшая регион, обыграла соперников из Элисты. А в финале - футболистов из поселка Высокая Гора Татарстана.

Вратарь команды Максим Глухов не пропустил ни одного мяча. Лучшим бомбардиром турнира стал Арсений Биго.

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# мини-футбол , Тобольск

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