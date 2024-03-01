Около 400 выступлений покажут воздушные гимнасты на первенстве в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмой отборочный этап на чемпионат России состоится в спортшколе №3 в Тюмени с 29 по 31 марта. Судьям за три дня первенства предстоит оценить около 400 выступлений.

Состязания пройдут в трёх дисциплинах: воздушные полотна, воздушное кольцо и стропы. Помимо тюменских спортсменов в турнире примут участие ребята из Ялуторовска, Кургана, Екатеринбурга, села Онохино, Артёмовского, Новосибирска, Москвы и ХМАО.

Отметим, первенство проведет национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта совместно с областной федерацией воздушной гимнастики, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.