Около 400 выступлений покажут воздушные гимнасты на первенстве в Тюмени
Спорт, 09:18 12 марта 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Восьмой отборочный этап на чемпионат России состоится в спортшколе №3 в Тюмени с 29 по 31 марта. Судьям за три дня первенства предстоит оценить около 400 выступлений.
Состязания пройдут в трёх дисциплинах: воздушные полотна, воздушное кольцо и стропы. Помимо тюменских спортсменов в турнире примут участие ребята из Ялуторовска, Кургана, Екатеринбурга, села Онохино, Артёмовского, Новосибирска, Москвы и ХМАО.
Отметим, первенство проведет национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта совместно с областной федерацией воздушной гимнастики, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.