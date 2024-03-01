Житель Сорокинского района отработает 280 часов за нетрезвое вождение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К 280 часам обязательных работ приговорил Сорокинский районный суд 35-летнего местного жителя за повторное нетрезвое вождение автомобиля. Мужчине также в течение 2,5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, в доход государства конфискован его автомобиль Mazda-3.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в июле 2021 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако в декабре 2023 года подсудимый вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем в селе Большое Сорокино.

За повторное пьяное вождение суд признал его виновным по статье ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.