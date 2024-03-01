Четырех человек спасли и семь эвакуировали пожарные в Тобольске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

4 человек спасли и 7 эвакуировали огнеборцы при пожаре в квартире дома по ул. Радищева, 21 в Тобольске днем 11 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о ЧП поступило 13 часов 7 минут. На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 сотрудников подразделений МЧС.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Благодаря оперативным действиям тобольских огнеборцев пожар ликвидирован на площади 25 кв. м. Один человек травмирован, из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 4 человека и эвакуировано 7 человек. Причина пожара устанавливается.