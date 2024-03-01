Карантин по бешенству ввели в селе Ялуторовского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в с. Старый Каждый Ялуторовского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 11 марта запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом – отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.