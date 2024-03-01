В Тюменском районе более 130 туристических объектов вошли в увлекательные маршруты

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 130 туристических объектов насчитывается на территории Тюменского района. Администрация муниципального образования и предприниматели развивают туристические маршруты по разным направлениям, применяют кластерный подход.

Об этом сообщила начальник управления экономики администрации и стратегического развития администрации Тюменского района Елена Савенко.

На сегодняшний день созданы девять туристических маршрутов по разным направлениям. Один из них — "Семь деревень". Туробъекты сосредоточены в разных локациях. Идея создания "Семи деревень" принадлежит предпринимателям. Ранее они прошли обучение по программе фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" вместе с Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Дорабатывать проект и продвигать его бизнесменам помогает администрация района.

Перед тем, как запустить девять маршрутов, были изучены отдельные туристические объекты. В администрации муниципального образования поняли, что таких точек много, людям они интересны.

"Туристам хотелось бы проводить на этих объектах более двух часов, посвятить им свои выходные. Так родилась идея организовывать туристические маршруты. Ее обсудили с нашими предпринимателями, и они прониклись этой идеей. Им тоже важно обмениваться туристами друг с другом. Заинтересовались этим и главы территорий. Они сейчас тоже активно развивают туризм", — добавила Елена Савенко.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В муниципальном образовании создают кластеры, например, Червишевский и Ирбитский. Такой подход предполагает объединение предпринимателей сферы туризма на одной территории. "Мы, как на ниточку, нанизываем новые объекты, придумываем новые концепции. У нас есть новый маршрут "Земля чемпионов". Его спланировали и реализовали в год празднования столетия Тюменского района, в 2023 году. На маршруте мы посещаем объекты, которые являются чемпионами в различных отраслях, например, в агропромышленной. Есть локации и непосредственно относящиеся к спорту — дом-музей биатлониста Антона Шипулина. Еще не все предприниматели глубоко вовлеклись в эту тему. Проводятся рабочие столы и группы, приводим примеры положительных практик", — поделилась Елена Савенко.

На территории района продолжают выявлять новые объекты, их формируют их в общий реестр. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Тюменского района.

Отметим, туристический поток за 2023 год в Тюменском районе составил более 600 тыс. человек. В рамках организованных турмаршрутов муниципальное образование в минувшем году посетили больше шести тысяч отдыхающих.

Инна Пахомова