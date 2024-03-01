В Тюменской области при пожаре на пилораме погибли три человека
Происшествия, 07:08 13 марта 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Три человека погибли при пожаре на пилораме в д. Красный Яр в Тюменской области в ночь с 12 на 13 марта. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Огонь охватил 600 кв. м. Огнеборцы вывели двух человек на свежий воздух. При тушении обнаружены трое погибших.
На месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России.
Видео ГУ МЧС России по Тюменской области