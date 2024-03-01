В Тюменской области при пожаре на пилораме погибли три человека

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Три человека погибли при пожаре на пилораме в д. Красный Яр в Тюменской области в ночь с 12 на 13 марта. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Огонь охватил 600 кв. м. Огнеборцы вывели двух человек на свежий воздух. При тушении обнаружены трое погибших.

На месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области