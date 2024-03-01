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В Тюменской области определили даты проведения фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Общество, 18:07 13 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 6 по 13 июля. В нем примет участие Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника. Хедлайнеры будут названы позже.

Об этом сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер во время пресс-конференции "Культурный Год семьи в Тюменской области" в совместном пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакс" 13 марта.

"Хедлайнеры в этом году планируются разноплановые. Один будет связан с классическим направлением, другой – более популярным. Их фамилии мы назовем на отдельной пресс-конференции", - отметила она.

В программе фестиваля примут участие все коллективы Тюменской филармонии. Хоровая капелла выступит в церкви Захария и Елизаветы. Камерный оркестр "Камерата Сибири" поменяет Дворец наместника на другое учреждение Тобольска.

"Еще одним подарком для тоболяков будет новый участник фестиваля – театр оригинального жанра "Гелиос". Коллектив представит огненный спектакль "Сибирь. Начало" на Красной площади. Для горожан он будет совершенно бесплатный", - добавила Елена Майер.

Напомним, в 2023 году хедлайнерами фестиваля "Лето в Тобольском кремле" были Леонид Агутин и Игорь Бутман. Последний станет почетным гостем фестиваля джаза, который впервые пройдет в Тюменской области. Он даст концерт в Тюменской филармонии в октябре.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, "Лето в Тобольском кремле" в 2023 году получил Международную премию Russian Event Awards.

Популярный музыкальный фестиваль в Тобольске пройдет в рамках Года семьи. Всего в регионе запланировано провести более 500 тематических событий. Это будут музыкальные, этнокультурные фестивали, мероприятия в библиотеках, музеях для жителей региона разного возраста с максимальной вовлеченностью всех членов семьи.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , Игорь Бутман , Лето в Тобольском кремле , Тюменский филармонический оркестр , Юрий Медяник

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