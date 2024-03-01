Житель Казанского района похитил из кассы банка более трех миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52-летний житель Казанского района Тюменской области, угрожая оружием, похитил из кассы банка более трех млн рублей. Местный житель действовал по указанию кураторов, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

С помощью различных психологических манипуляций злоумышленники убедили мужчину продать машину, оформить кредит на 2,5 млн рублей и отправить денежные средства на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежали им. А затем дали ему задание ограбить банк.

В настоящее время мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ст. "Разбой" Также будет дана правовая оценка мошенническим действиям, совершенным ранее в отношении фигуранта.