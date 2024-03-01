  • 14 марта 202414.03.2024четверг
  • USD91,5449
    EUR100,1869
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В агрономии и дизайне презентаций посоревнуются тюменцы на чемпионате профмастерства

Общество, 12:36 14 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по 92 компетенциям среди студентов ссузов и школьников пройдут в Тюменской области в рамках чемпионата "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий с 25 по 31 марта. Среди новых направлений конкурса — агрономия, акушерское дело, дизайн презентаций и инфографики, нейросети и большие данные, эксплуатация беспилотных авиационных систем и другие.

Об этом во время пресс-конференции 14 марта сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

"Участие примут более 500 человек, это студенты колледжей и техникумов, а также школьники в возрасте от 14 лет. Оценивать их будут более 600 экспертов. Чемпионат отличает максимальная вовлеченность работодателей. Представители предприятий участвуют в формировании и подготовке конкурсных заданий, оценке конкурсантов, обеспечивают победителей и призеров местами для стажировки", — отметил он.

В Тюмени соревнования пройдут на десяти площадках — в колледжах, техникумах, выставочном зале на Севастопольской. По две площадки организованы в Тобольске и Ишиме, одна — в Ялуторовске.

Соревнования между победителями региональных чемпионатов состоятся с 1 мая по 30 июня 2024 года. На них решится, кто получит право выступить в национальном финале. Итоговые соревнования в рамках чемпионата "Профессионалы" пройдут в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге, Чемпионата высоких технологий — в сентябре в Великом Новгороде.

Влада Нерадовская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Сидоров , профессионалы , студенты , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 14.03.2024Стенд Тюменской области "Любовь. Креатив. Море" посетили в Сочи более 7 тыс. человек
12:47 14.03.2024Детсад заплатит более 100 тысяч рублей заболевшей энтеритом девочке
12:36 14.03.2024В агрономии и дизайне презентаций посоревнуются тюменцы на чемпионате профмастерства
12:25 14.03.2024760 вопросов по истории Тюменской области подготовили эксперты для викторины "Люби свой край"