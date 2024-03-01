В Тюмени директора предприятия будут судить за неуплату налогов на 60 млн рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Уголовное дело об уклонении 25-летнего директора коммерческой организации от уплаты налогов направила в суд прокуратура Тюменской области. Сумма составила свыше 60 млн рублей, сообщает ведомство.

По версии следствия, обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного налога на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года превысил 60 млн рублей.

В ходе расследования на имущество предприятия и обвиняемого наложен арест в размере недоимки. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени. Тюменец обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ.