  • 14 марта 202414.03.2024четверг
  • USD91,5449
    EUR100,1869
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени директора предприятия будут судить за неуплату налогов на 60 млн рублей

Происшествия, 16:03 14 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Уголовное дело об уклонении 25-летнего директора коммерческой организации от уплаты налогов направила в суд прокуратура Тюменской области. Сумма составила свыше 60 млн рублей, сообщает ведомство.

По версии следствия, обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного налога на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года превысил 60 млн рублей.

В ходе расследования на имущество предприятия и обвиняемого наложен арест в размере недоимки. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени. Тюменец обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# налоги , прокуратура Тюменской области , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:14 14.03.2024Продавец снегохода обманул жителя Тюменской области на 700 тысяч рублей
16:03 14.03.2024В Тюмени директора предприятия будут судить за неуплату налогов на 60 млн рублей
15:36 14.03.2024В Тюменской области предотвратили нелегальный экспорт красной икры в Казахстан
14:30 14.03.2024Лидера ОПГ, причастной к вымогательству и запугиванию бизнесменов, задержали в Тюменской области