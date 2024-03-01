В Тюмени 18-летний водитель без прав устроил аварию с пострадавшим
Происшествия, 19:48 14 марта 2024
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Автомобили Nissan Qashqai и Nissan Bluebird столкнулись на пересечении улиц Вьюжной и Василия Подшибякина в Тюмени 14 марта. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Предварительно, 18-летний водитель Nissan Bluebird, не имеющий водительского удостоверения, не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге. В итоге в аварии пострадал трехлетний пассажир Nissan Qashqai. Малыш находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.
Обстоятельства ДТП выясняются.