В Тюмени 18-летний водитель без прав устроил аварию с пострадавшим

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автомобили Nissan Qashqai и Nissan Bluebird столкнулись на пересечении улиц Вьюжной и Василия Подшибякина в Тюмени 14 марта. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, 18-летний водитель Nissan Bluebird, не имеющий водительского удостоверения, не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге. В итоге в аварии пострадал трехлетний пассажир Nissan Qashqai. Малыш находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства ДТП выясняются.