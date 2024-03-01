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В Тюмени 18-летний водитель без прав устроил аварию с пострадавшим

Происшествия, 19:48 14 марта 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автомобили Nissan Qashqai и Nissan Bluebird столкнулись на пересечении улиц Вьюжной и Василия Подшибякина в Тюмени 14 марта. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, 18-летний водитель Nissan Bluebird, не имеющий водительского удостоверения, не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге. В итоге в аварии пострадал трехлетний пассажир Nissan Qashqai. Малыш находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , пострадавшие

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