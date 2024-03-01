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Тюменские общественники и ветераны рассказали, почему идут на выборы

Политика, 20:23 14 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские общественники и ветераны рассказали, почему идут на выборы. Свое мнение выразили Почетный гражданин Тюменской области, писатель Анатолий Омельчук, председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов Михаил Кивацкий и председатель региональной общественной организации "Союза десантников" Григорий Григорьев.

"Я добросовестный гражданин Российской Федерации с советской школой демократии. Поэтому считаю, что мой голос всегда имеет значение", - отметил Анатолий Омельчук.

Председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов Михаил Кивацкий отметил, что право каждого – сказать "да" или "нет" тому или иному кандидату. Ограничивать себя в правах он считает неправильным, поэтому идет голосовать на выборы, пишет информационный центр правительства региона.

"Я считаю, что на выборы надо идти обязательно. Наша десантура придет, потому что мы понимаем, для чего они нужны", - добавил председатель Тюменской региональной общественной организации "Союза десантников" Григорий Григорьев.

Напомним, выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта.

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# Анатолий Омельчук , выборы президента РФ , Михаил Кивацкий

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