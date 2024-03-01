Общественный штаб по наблюдению за выборами работает во дворце "Пионер"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Данные с камер наблюдения всех избирательных участков Тюменской области поступают в региональный общественный штаб по наблюдению за выборами во дворце "Пионер". Волонтёры - студенты ТюмГУ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал член штаба Дмитрий Тепляков в первый день голосования 15 марта.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Все участки представлены здесь, видно всё, что на них происходит. Ещё одна наша задача - отработка телефонных звонков, мы оперативно реагируем, даём рекомендации, оценку ситуации, в случае необходимости на место выезжает мобильная группа, - отметил он. - От наблюдателей требуется большая внимательность".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В течение всех трёх дней выборов президента Российской Федерации в общественном штабе наблюдатели будут меняться, чтобы исключить утомляемость. Члены штаба находятся также в постоянном контакте с территориальными избирательными комиссиями всего региона.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что всего в Тюменской области задействованы 29 территориальных избирательных комиссий и 1 тыс. 61 избирательный участок, образовано также девять временных комиссий в стационарах лечебных учреждений и следственных изоляторах. В каждом избирательном участке установлены по две камеры наблюдения.

Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов. 2 тыс. 652 жителей региона проголосовали досрочно. Всего в Тюменской области зарегистрировано 1 млн 177 тыс. 495 избирателей. Для работы на выборах зарегистрированы 4 тыс. 290 наблюдателей от политических партий и общественности.

Николай Ступников