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Тюменские футболисты сыграют с командой из Владикавказа

Спорт, 17:15 15 марта 2024

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" сыграют с командой "Алания" из Владикавказа в матче Первой лиги на стадионе "Геолог" 18 марта. Оба соперника находятся в верхней части турнирной таблицы. Тюменцы – на пятом месте, "Алания" - на седьмом, сообщает пресс-служба клуба.

До начала игры болельщики смогут сделать спортивный аквагрим, нарисовать плакат в поддержку команды или какого-то игрока, взять автограф и пообщаться с футболистами "Тюмени", которые не попали в заявку на матч, поучаствовать в конкурсах и выиграть клубный сувенир.

Приобрести билеты можно по ссылке или в точках продаж kassy.ru. Видеотрансляцию в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале "Матч. Премьер".

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