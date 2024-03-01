В Голышмановском городском округе на пожаре в частном доме погиб человек
Происшествия, 08:47 16 марта 2024
| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области
Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме на ул. Советская деревни Боровлянка Голышмановского городского округа.
По данным МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в четвертом часу утра 16 марта. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение жилого дома по всей площади.
Пожар был ликвидирован на площади 103 кв.м. К его тушению привлекались шесть человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.