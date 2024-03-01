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В Голышмановском городском округе на пожаре в частном доме погиб человек

Происшествия, 08:47 16 марта 2024

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме на ул. Советская деревни Боровлянка Голышмановского городского округа.

По данным МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в четвертом часу утра 16 марта. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение жилого дома по всей площади.

Пожар был ликвидирован на площади 103 кв.м. К его тушению привлекались шесть человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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