В Голышмановском городском округе на пожаре в частном доме погиб человек

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме на ул. Советская деревни Боровлянка Голышмановского городского округа.

По данным МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в четвертом часу утра 16 марта. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение жилого дома по всей площади.

Пожар был ликвидирован на площади 103 кв.м. К его тушению привлекались шесть человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.