Тюменский "Рубин" уступил хоккеистам "Сокола", впереди пятый матч серии плей-офф ВХЛ
Спорт, 18:23 16 марта 2024
Тюменский "Рубин" уступил в четвертой игре серии встреч с хоккеистами "Сокола" из Красноярска, находясь в гостях, 16 марта. Итог встречи 2:4.
Таким образом, счет в серии стал 3:1. Напомним, битва идет до 4 очков за выход в полуфинал плей-офф ВХЛ за Кубок Петрова. "Рубин" одержал две победы дома и одну на льду соперника.
Пятый матч серии стартует в Тюмени 19 марта в 19 часов. Билеты на него поступят в продажу 17 марта в 19 часов.
Евгения Тенегина