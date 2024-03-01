Тюменский "Рубин" уступил хоккеистам "Сокола", впереди пятый матч серии плей-офф ВХЛ

Тюменский "Рубин" уступил в четвертой игре серии встреч с хоккеистами "Сокола" из Красноярска, находясь в гостях, 16 марта. Итог встречи 2:4.

Таким образом, счет в серии стал 3:1. Напомним, битва идет до 4 очков за выход в полуфинал плей-офф ВХЛ за Кубок Петрова. "Рубин" одержал две победы дома и одну на льду соперника.

Пятый матч серии стартует в Тюмени 19 марта в 19 часов. Билеты на него поступят в продажу 17 марта в 19 часов.

Евгения Тенегина