  • 17 марта 202417.03.2024воскресенье
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В селе Исетского района потушили пожар на площади более 100 квадратных метров

Происшествия, 14:00 17 марта 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Пожар на площади в 110 кв. м потушили огнеборцы в с. Бархатово Исетского района Тюменской области 17 марта.

Как сообщает региональная Противопожарная служба, вызов поступил в 8 часов 12 минут. По прибытию первых подразделений наблюдалось горение бани, надворных построек и кровли жилого дома. Общая площадь ЧП составила 110 кв. м. Пострадавших нет.

На тушение привлекались отдельные посты 120 с. Бобылево, 118 с. Рафайлово совместно с МЧС России по Тюменской области.

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар , противопожарная служба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 17.03.2024В селе Исетского района потушили пожар на площади более 100 квадратных метров
08:47 16.03.2024В Голышмановском городском округе на пожаре в частном доме погиб человек
17:48 15.03.2024100 тысяч рублей компенсации заплатит тюменец за причинение вреда здоровью
15:36 15.03.2024В Тюмени супругов отправили в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков