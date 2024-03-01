В селе Исетского района потушили пожар на площади более 100 квадратных метров

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Пожар на площади в 110 кв. м потушили огнеборцы в с. Бархатово Исетского района Тюменской области 17 марта.

Как сообщает региональная Противопожарная служба, вызов поступил в 8 часов 12 минут. По прибытию первых подразделений наблюдалось горение бани, надворных построек и кровли жилого дома. Общая площадь ЧП составила 110 кв. м. Пострадавших нет.

На тушение привлекались отдельные посты 120 с. Бобылево, 118 с. Рафайлово совместно с МЧС России по Тюменской области.