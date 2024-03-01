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10 лет назад тысячи тюменцев приняли участие в митинге в поддержку Крыма

Общество, 10:25 18 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года тюменцы собрались на площади 400-летия Тюмени с плакатами "Крымчане, с возвращением домой" после подписания договора об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Подписание состоялось сразу по завершении выступления Владимира Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму.

В Тюмени тысячи горожан приняли участие в митинге в поддержку Крыма. Люди скандировали "Крым! Тюмень! Россия!". На сцене выступили известные деятели культуры, лидеры общественных объединений, офицеры, руководители предприятий.

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# Крым , митинг

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