10 лет назад тысячи тюменцев приняли участие в митинге в поддержку Крыма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года тюменцы собрались на площади 400-летия Тюмени с плакатами "Крымчане, с возвращением домой" после подписания договора об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Подписание состоялось сразу по завершении выступления Владимира Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму.

В Тюмени тысячи горожан приняли участие в митинге в поддержку Крыма. Люди скандировали "Крым! Тюмень! Россия!". На сцене выступили известные деятели культуры, лидеры общественных объединений, офицеры, руководители предприятий.