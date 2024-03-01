Старообрядческие крюковые книги представят на лекции-конферанце в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Лекция-конферанц "Знаменное пение и нотация" пройдет в рамках проекта "Книга и музыка" в Центре татарской культуры на ул. Щербакова 27 марта. На ней представят старообрядческие крюковые книги. Начало — в 18 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" кандидат исторических наук, доцент антропошколы Тюменского государственного университета Софья Щербич, идея проекта возникла в марте 2023 года.

Софья Щербич | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Софья Щербич | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Каждый месяц проходит по две таких встречи, иногда три.

"Форма лекций-конферанц родилась не случайно. В университете есть фонд редких книг. Книга — это совокупность неких буквенных символов, но каждое издание имеет свое звучание, голос. Мы решили совместить чтение книги с ее прослушиванием. Книга как бы диктует, как она будет звучать. Ее содержание определяет людей, которых мы приглашаем для музыкального сопровождения", - пояснила историк.

Гостям рассказывают об истории автора книги, ее содержании, типографии, выпустившей издание, владельце. Проект направлен на привлечение горожан к популяризации фонда редких книг, чтобы люди приходили и знакомились с этим материалом. Старейшее издание, которое есть в фонде, относится к эпохе Ивана Грозного.

"Фонд редких книг открыт для всех горожан. Желающие могут прийти в библиотеку на улице Семакова, 18, записаться и почитать издания в оригинале. В фонде 17 тысяч наименований, несколько коллекций, в которые они объединены. Некоторые оцифрованы, некоторые нет. Поэтому можно посмотреть издания в оригинале и в электронной библиотеке университета. Если будете работать с книгами XVI века, то, конечно, вам выдадут перчатки", - рассказала Софья Шербич.

На лекции проекта приходят разные люди. Среди них — есть постоянные участники. Возрастное ограничение: 12+.

Софья Шербич отметила, что проект — волонтерский. Каждый может взять на попечение книгу из Фонда редких книг Тюменского государственного университета, провести свое исследование и выступить перед горожанами.

Следить за анонсами проекта "Книга и музыка" можно в сообществе "Музей ТюмГУ" во ВКонтакте.

Инна Пахомова