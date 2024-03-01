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Владимир Якушев: возвращение Крыма стало символом восстановления исторической справедливости

Политика, 17:27 18 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 марта ровно 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись домой, в Россию. Это событие стало символом восстановления исторической справедливости и консолидации всего российского общества. Оно открыло также новый этап в развитии Русского мира, без которого невозможно представить себе человеческую цивилизацию.

С такими словами обратился полномочный представитель президента России Владимир Якушев к жителям Уральского федерального округа.

Как подчеркнул Владимир Якушев, изменения, которые произошли на полуострове за эти 10 лет, поражают своим масштабом.

Крым окутали километры новых, безопасных и качественных автомобильных дорог. Построен Крымский мост, новый терминал аэропорта, модернизирована железная дорога, кардинально обновлена социальная инфраструктура, благоустраиваются города и поселки.

В этой грандиозной работе участвует вся страна. Преображение Крыма продолжается. И жители видят это. Чувствуют, что они – дома. И каждый день убеждаются, что их решение вернуть Крым в состав России было верным.

"Путь, который проделал Крым, сегодня вдохновляет жителей Донбасса и Новороссии. Защищая интересы этих регионов, нашей стране предстоит решить ещё много непростых задач. Прежде всего – обеспечить мирное небо над головой и дать уверенность в завтрашнем дне. Мы с этим справимся. Наша сила – в единстве. И победа будет за нами", - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , Крым

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