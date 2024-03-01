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В УФО Росгвардия обеспечила безопасность на выборах президента России

Общество, 18:41 18 марта 2024

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

На более чем 8 тыс. избирательных участках в регионах Уральского федерального округа обеспечила безопасность Росгвардия.

Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с представителями других силовых ведомств и экстренных служб обеспечили антитеррористическую защищенность и безопасность участников голосования, сообщает пресс-служба ведомства.

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# Росгвардия

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