В УФО Росгвардия обеспечила безопасность на выборах президента России
Общество, 18:41 18 марта 2024
| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области
На более чем 8 тыс. избирательных участках в регионах Уральского федерального округа обеспечила безопасность Росгвардия.
Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с представителями других силовых ведомств и экстренных служб обеспечили антитеррористическую защищенность и безопасность участников голосования, сообщает пресс-служба ведомства.