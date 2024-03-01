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Иван Квитка: выборы президента РФ объединили народы России вокруг национального лидера

Политика, 17:35 18 марта 2024

фото Ивана Квитки

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Выборы президента Российской Федерации, прошедшие 15-17 марта объединили народы России вокруг национального лидера, который уверенно отстаивает интересы великой страны и её граждан. Об этом в телеграмм-канале заявил депутат Госдумы Иван Квитка.

"Голосование прошло в строгом соответствии с законодательством и демократическими принципами, в присутствии международных наблюдателей, -подчеркнул он. - Результаты голосования в Уральском федеральном округе - рекордные. По последним данным, более 7,9 миллионов жителей регионов УФО выразили серьезную поддержку действующему президенту. Это почти 85% избирателей!"

В Тюменской области за Владимира Путина проголосовало – 84,83% избирателей, в Курганской - 85,63%, в Свердловской – 82,10%, в Челябинской области — 84,32%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 86,71%, на Ямале — 91,75%.

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# выборы президента , Иван Квитка

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