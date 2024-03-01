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Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в семи видах спорта

Спорт, 19:47 18 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью города Тюмени стартует в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 19 марта. Откроют спартакиаду соревнования по легкой атлетике. Начало - в 11 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

21 марта участники встретятся за шахматной доской в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а). Старт - в 10 часов.

Завершат эту неделю спартакиады соревнования по бочче, которые пройдут 22 марта в спортивном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253 стр.1) в 11 часов.

Спартакиада среди лиц с ОВЗ и инвалидностью города Тюмени продлятся до 6 апреля и включают в себя семь видов спорта: легкая атлетика, шахматы, бочча, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис и дартс.

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# спартакиада

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