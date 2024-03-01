В Тюмени началась подготовка к строительству школы на ул. Красных Зорь

t.me/gus72to t.me/gus72to

Подготовку котлована для строительства школы на ул. Красных Зорь в Тюмени завершает подрядная организация. Выемка грунта произведена, готовятся технические проезды, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подготовка к строительству школы началась в 2023 году. Подрядчик снес аварийное здание 1930-х годов и вынес коммунальные сети.

В ближайшее время строители завезут песок и щебень для устройства основания фундаментной плиты. Заливка плиты начнется в апреле.

"Проектировщики намеренно заменили традиционные сваи на плиту, чтобы минимизировать динамические нагрузки на расположенные поблизости здания. Открытие школы запланировано на сентябрь 2026 года", - уточнили специалисты ведомства.

Школа на ул. Красных Зорь рассчитана на 1 тыс. 101 учебное место. Внешне будет похожа на школы в Ново-Патрушево и Ямальском-2 Тюмени. Внутри будет больше уютных кабинетов, рассчитанных, в том числе, на детей с ОВЗ. В классах смогут заниматься до 12 учеников.