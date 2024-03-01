30 тюменских школьников поучаствуют в краеведческой экспедиции "Околица"

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Областная краеведческая экспедиция "Околица" пройдет в Тюменской области 23 и 24 марта. Участие в ней примут 30 человек из шести школьных краеведческих сообществ Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского и Юргинского муниципальных районов, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В первый день ребята выполнят задания по теории и практике работы над путевыми очерками. Примут участие в трех практических занятиях по особенностям природы этого жанра художественной публицистики, а также графическому иллюстрированию архитектурных и скульптурных мемориальных памятников, связанных с жизнью и деятельностью Распутина.

Завершится событие мастер-классом "Что взять в поход?", который проведет старший тренер-преподаватель Центра туризма и краеведения Александр Важенин.

24 марта юные краеведы отправятся в с. Покровское, где познакомиться с постоянной экспозицией Дома-музея Распутина. Его биографическим портретом, архивной документацией.

Итоги подведут 16 апреля в Центре туризма и краеведения.

Напомним, что это ежегодное мероприятие комплексного проекта "Мой край. Страницы истории" Центра туризма и краеведения ДТиС "Пионер".