Тюменцам расскажут об основных инструментах и подходах в работе с людьми

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар на тему "Как находить и удерживать людей в 2024 году. Широкий обзор по основным инструментам и подходам в работе с людьми сегодня" пройдет в 13 часов 21 марта. Его проведет центр "Мой бизнес" Тюменской области совместно с hh.ru, сообщает департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Спикерами выступят руководитель направления маркетинга по работе с малым бизнесом в регионах hh.ru Екатерина Скляренко и руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова. Они расскажут тюменцам о том, как увеличить количество откликов на вакансии, поделятся успешными кейсами компаний из разных сегментов бизнеса, разберут основные стратегии формирования команд в условиях дефицита на рынке труда.

Вебинар бесплатный, регистрация доступна по ссылке.