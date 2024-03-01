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Тюменцам расскажут об основных инструментах и подходах в работе с людьми

Общество, 17:35 19 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар на тему "Как находить и удерживать людей в 2024 году. Широкий обзор по основным инструментам и подходам в работе с людьми сегодня" пройдет в 13 часов 21 марта. Его проведет центр "Мой бизнес" Тюменской области совместно с hh.ru, сообщает департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Спикерами выступят руководитель направления маркетинга по работе с малым бизнесом в регионах hh.ru Екатерина Скляренко и руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова. Они расскажут тюменцам о том, как увеличить количество откликов на вакансии, поделятся успешными кейсами компаний из разных сегментов бизнеса, разберут основные стратегии формирования команд в условиях дефицита на рынке труда.

Вебинар бесплатный, регистрация доступна по ссылке.

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# вебинар , Мой бизнес , онлайн , предприниматели

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