Почти 2,7 тыс. тюменских школьников участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Почти 2,7 тыс. тюменских учеников участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 748 стали победителями и призерами. Свои знания по математике, физике и информатике проверили более 1 тыс. школьников, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Это говорит о высоком интересе к точным наукам. Возможно, в будущем эти ребята станут теми специалистами, которые стратегически необходимы стране. Этой весной более 50 человек представят регион на федеральном этапе всероссийской олимпиады школьников. Желаю им удачи!", - напутствовал юных знатоков глава региона.

Также Александр Моор поделился, что в школьные годы он любил участвовать в олимпиадах. По его мнению, это проверка знаний и соревновательный азарт. У олимпиад высокий престиж, а в профильных задания выходят за рамки школьной программы.