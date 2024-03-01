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Почти 2,7 тыс. тюменских школьников участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Губернатор, 18:48 19 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Почти 2,7 тыс. тюменских учеников участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 748 стали победителями и призерами. Свои знания по математике, физике и информатике проверили более 1 тыс. школьников, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Это говорит о высоком интересе к точным наукам. Возможно, в будущем эти ребята станут теми специалистами, которые стратегически необходимы стране. Этой весной более 50 человек представят регион на федеральном этапе всероссийской олимпиады школьников. Желаю им удачи!", - напутствовал юных знатоков глава региона.

Также Александр Моор поделился, что в школьные годы он любил участвовать в олимпиадах. По его мнению, это проверка знаний и соревновательный азарт. У олимпиад высокий престиж, а в профильных задания выходят за рамки школьной программы.

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# Александр Моор , Всероссийская олимпиада школьников

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