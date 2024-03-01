Владимир Якушев: паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" стали хорошей традицией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стали хорошей традицией паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт". Об этом сказал в своем приветствии к спортсменам полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"История этих соревнований началась в 2022 году. Они стали ответом на отстранение российских спортсменов от участия в Играх в Токио. Тогда, два года назад, Югра приняла лучших паралимпийцев России и дружественных государств. В кратчайшие сроки для состязаний было подготовлено все необходимое", - подчеркнул полпред.

За медали будут бороться около 400 спортсменов. Соревнования пройдут до 30 апреля в Югре, Челябинской, Сахалинской и Новосибирской областях.

Владимир Якушев пожелал спортсменам показать свои лучшие результаты и блестящих побед.

В Ханты-Мансийске разыграют комплекты медалей в следж-хоккее, биатлоне и лыжных гонках. В Челябинской области - по парасноуборду.