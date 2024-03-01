Более 500 тысяч жителей УФО проголосовали за объекты благоустройства в первые дни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. жителей УФО приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства за первые три дня - 15, 16 и 17 марта. В 2024 году регионы округа представили для выбора 475 проектов территорий в 141 муниципальном образовании. Оставить свой голос за один из них можно до 30 апреля на сайте и через волонтёров, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева.

"Всероссийское голосование за объекты благоустройства – это способ напрямую повлиять на облик наших городов, создать комфортную среду там, где это особенно нужно. Тем, кто ещё не сделал свой выбор, рекомендую принять участие в голосовании – оно продлится до конца апреля", сказал Владимир Якушев.

Добавим, в 2023 году в голосовании за объекты благоустройства приняли участие 14 млн жителей России, в том числе два миллиона жителей УФО.