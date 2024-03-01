Московская компания привлекла тюменских специалистов к ремонту белорусских турбин

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "Энерджи менеджмент" – преемник Siemens Energy - привлекла специалистов тюменского НПО "Базовое машиностроение" к обслуживанию 17 турбин из Беларуси. Помимо средних и малых турбин, тюменцы начнут ремонтировать большие иностранные газовые турбины.

Об этом рассказал директор ООО "Энерджи менеджмент" (Москва) Олег Титов по итогам подписания соглашения с Нефтегазовым кластером на базе тюменского предприятия.

"С началом СВО решили оставить компетенции в стране, не разбазаривать людей, знания, компетенции. Посмотрели, кто может стать надежным партнером. Дело в том, что компания Siemens Energy никогда не ремонтировала газовые турбины в России, осуществляла только сервис. Сейчас возникла необходимость для ремонта и восстановления запасных частей. Мы решили объединиться с "Базовым машиностроением" и Нефтегазовым кластером, потому что здесь, в Тюмени, все есть – помещения, люди. Перспективы большие", - отметил Титов.

Московская компания с Беларусью работает давно. В стране насчитывается большое количество газовых турбин. Последние 17 штук SGT-800, необходимые на случай отключения или выхода из строя Белорусской атомной станции, находились на обслуживании в "Энерджи менеджмент".

"Это важный проект, мы только что завершили пусконаладку на них. Потребуется определенный сервис. Мы хотим заключить долгосрочный договор, и, в частности, "Базовое машиностроение" будет одним из партнеров", - сказал директор компании.

Тюменскую площадку нужно развивать, докупать определенное оборудование для ремонта не только средних и малых турбин, но и больших газовых турбин иностранного производства, добавил Олег Титов. Московские специалисты готовы делиться знаниями, компетенциями с тюменцами. Тем более опыт по выпуску горячей части, лопаток для турбин у них есть.

Напомним, первый в России центр компетенций по ремонту иностранных газотурбинных установок создадут в Тюмени на базе НПО "Базовое машиностроение".

Анжела Лебедева