Белорусский посол отметил важность прямого авиасообщения с Тюменской областью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Республика Беларусь активно развивает сотрудничество с Тюменской областью по различным направлениям. Товарооборот за последние два года вырос в два раза. Начинается промышленная кооперация. Для увеличения турпотоков важно прямое авиасообщение.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой во время визита на тюменское НПО "Базовое машиностроение" 21 марта.

"Мы соответствующие расчеты губернатору представим. Если получится к его визиту во втором полугодии запустить такой прямой авиарейс, то это станет серьезным толчком для развития туризма. Если все получится, уверен, самолёт всегда будет загружен. В 2024 году запустить авиасообщение – идеально", - отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В авиасообщении с республикой нуждаются еще и те, кто в 50-е, 80-е годы прошлого века переехал в Тюменскую область для освоения газовых месторождений, строительства городов, таких как Лангепас, его называют белорусским. По словам Дмитрия Крутого, они хотели бы побывать на родине. Так как прямого ж/д сообщения нет, здесь помог бы самолет.

Добавим, туристический потенциал Тюменская область широко представила белорусам в 2023 году. Они, в свою очередь, приедут в регион и презентуют свой туризм, в частности, санатории, агроусадьбы, события.

Анжела Лебедева