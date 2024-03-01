Участников первого инклюзивного фестиваля настольных игр поддержали городские депутаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участников инклюзивного фестиваля настольных спортивных игр "Разные-Равные-Единые" поддержали депутаты Тюменской городской думы. Первый полуфинал соревнований среди тюменцев с особенностями здоровья состоялся 22 марта. Команды соревновались в трех видах настольных игр - джакколо, шаффлборд и кульбутто на базе спортивного комплекса "Здоровье".

Как отметил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, подобный фестиваль проходит в Тюменской области впервые. Его участниками стали члены и активисты местных организаций ВОИ городских округов и муниципалитетов региона.

Первый полуфинал фестиваля собрал участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Вагайского, Тобольского, Уватского, Ялуторовского, Упоровского и Юргинского районов, а также Заводоуковского городского округа.

"Такие события показывают всем нам, что наши возможности очень широки, прежде всего, - возможности для общения, для дружбы, для хорошего позитивного проведения времени безотносительно того, какие у нас есть навыки, качества, физические возможности, - считает Дмитрий Осипов. - Мы всегда можем найти взаимные интересы и активно взаимодействуя, обогащать друг друга".

Он подчеркнул также, что в Тюмени уже много лет последовательно ведётся работа по созданию условий для маломобильных групп населения и для людей, имеющих определённые особенности здоровья.

"В частности, это касается большой работы, которую мы в своё время провели по созданию безбарьерной городской среды. Это касалось и создания инфраструктуры, например, понижения бордюрного камня, оборудования светофоров звуковыми сигналами, многие автобусы сконструированы таким образом, чтобы у маломобильных людей и у мамочек с колясками была возможность комфортно передвигаться", - напомнил он. По его словам, деятельность работа продолжится, а депутатский корпус внимательно проследит за тем, как реализуются эти мероприятия.

"С 2016 года мы культивируем такие игры как тейб-ластик, корн-холл и многие другие, - рассказала руководитель объединения молодых инвалидов "Вера" Елена Яковенко. – Проводим соревнования в районах, но сегодня сбылась наша мечта – провести их на уровне региона".

Отметим, что мероприятие проходит в три этапа. Второй полуфинал состоится в апреле в Ишиме. Участники и команды, вышедшие в финал, встретятся в конце мая.

Николай Ступников