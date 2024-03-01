В Тюмени усилят меры безопасности в общественных местах
Общество, 09:01 23 марта 2024
| Фото: ресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области (архив)
Вопросы по обеспечению безопасности в общественных местах Тюмени обсудят в рамках утреннего селектора. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.
"Страшные события в подмосковном "Крокус Сити Холле" потрясли каждого из нас. Погибли ни в чем не повинные люди, сотни пострадали. Террор не может быть оправдан ничем! Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - добавил он.
Напомним, в регионе принято решение отменить все развлекательные мероприятия на выходных.