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В Тюмени усилят меры безопасности в общественных местах

Общество, 09:01 23 марта 2024

ресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области (архив) | Фото: ресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области (архив)

Вопросы по обеспечению безопасности в общественных местах Тюмени обсудят в рамках утреннего селектора. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

"Страшные события в подмосковном "Крокус Сити Холле" потрясли каждого из нас. Погибли ни в чем не повинные люди, сотни пострадали. Террор не может быть оправдан ничем! Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - добавил он.

Напомним, в регионе принято решение отменить все развлекательные мероприятия на выходных.

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# безопасность , происшествие , Руслан Кухарук

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