В аэропорту Рощино ввели максимальный уровень безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальный уровень безопасности в связи с трагическими событиями в Подмосковье ввели в аэропорту Рощино в Тюмени с 23 марта.

Тюменцам и гостям города рекомендуют заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий. Все рейсы выполняются по расписанию.

"Соболезнуем семьям погибших в "Крокус Сити Холл" и скорбим", - сообщают в пресс-службе воздушной гавани.