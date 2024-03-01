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В аэропорту Рощино ввели максимальный уровень безопасности

Общество, 09:49 23 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальный уровень безопасности в связи с трагическими событиями в Подмосковье ввели в аэропорту Рощино в Тюмени с 23 марта.

Тюменцам и гостям города рекомендуют заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий. Все рейсы выполняются по расписанию.

"Соболезнуем семьям погибших в "Крокус Сити Холл" и скорбим", - сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

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# аэропорт Рощино

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