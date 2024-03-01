Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в строящейся многоэтажке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сообщение о пожаре в строящемся многоэтажном доме по ул. Тимофея Чаркова д.69 корп. 2 поступило около 17 часов 23 марта. Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь, который охватил гидроизоляцию фундамента, был оперативно ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На место вызова привлекалось пять единиц техники, было задействовано 17 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по региону.