  • 23 марта 202423.03.2024суббота
  • USD92,6118
    EUR100,2170
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в строящейся многоэтажке

Происшествия, 17:27 23 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сообщение о пожаре в строящемся многоэтажном доме по ул. Тимофея Чаркова д.69 корп. 2 поступило около 17 часов 23 марта. Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь, который охватил гидроизоляцию фундамента, был оперативно ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На место вызова привлекалось пять единиц техники, было задействовано 17 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по региону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# многоэтажный дом , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 23.03.2024Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в строящейся многоэтажке
16:42 23.03.2024Тюменские политики и общественники выразили слова поддержки пострадавшим в Подмосковье
13:42 23.03.2024Тюменские спортсмены формэйшн "Вера" находились в "Крокус Сити Холле" во время обстрела
13:11 23.03.2024Максим Афанасьев: тоболяки скорбят вместе со всей страной