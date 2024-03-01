Продажи "загородки" в Тюменской области выросли на 23 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 23 % выросли продажи объектов загородной недвижимости в Тюменской области. А возраст покупателей снизился. Домами и дачами теперь интересуются жители региона от 25 лет.

"Раньше основными покупателями загородной недвижимости были семейные пары от 40 лет, которые занимались огородом. Сейчас же диапазон сильно изменился – покупателям от 25 лет. В основном планируют использовать загородную недвижимость как дом выходного дня для комфортного времяпрепровождения с семьей", — отметил руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Илья Сауков.

Это же по словам является и средством для инвестиций и заработка на сдаче в аренду. Вместе с тем цены на загородную недвижимость выросли до 50 %. И тенденция продолжится, пишет tmn.aif.ru.